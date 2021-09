Sacchi: “Milan e Atalanta hanno una mentalità internazionale. Juve e Inter sono figlie della nostra tradizione”

Arrigo Sacchi, ex allenatore tra le tante di Milan e Real Madrid, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulle squadre che saranno impegnate in Europa: “Se guardo alle nostre squadre in Champions, devo dire che Milan e Atalanta sono quelle che hanno la mentalità più internazionale, mentre Inter e Juventus sono più figlie della nostra tradizione. Spero che i rossoneri diano l’anima per andare avanti. L’Atalanta non è stata la solita nelle prime due giornate ma penso che sia una questione fisica. L’Inter è molto italiana, se vogliono diventare più europei devono fare pressing. La Juve ha stupito tutti con un inizio zoppicante, Allegri dovrà essere bravo a ricompattare l’ambiente”.

