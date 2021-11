Sacchi: “Mi auguro che il Milan vinca il campionato, Pioli sta facendo un lavoro splendido”

Arrigo Sacchi, ospite a Tiki Taka, ha parlato così del Milan e della corsa scudetto in Serie A: “Non so predire il futuro ma mi auguro che i rossoneri possano vincere il titolo perché stanno giocando bene, la squadra ha entusiasmo, gli manca un po’ di esperienza e hanno avuto molti infortuni ma Pioli sta facendo uno splendido lavoro. Forse non è la più forte ma è quella che probabilmente gioca meglio”.