Sacchi: “Mbappé è un’arma letale. Quando parte ci vuole la moto per stargli dietro”

Arrigo Sacchi, ex CT della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del Mondiale.

Queste le sue parole: “Brasile, Argentina, Francia e Germania sono le mie favorite per la vittoria del Mondiale. Mbappé? Lui è come una pistola puntata sulla tempia dell’avversario. Quando parte, ci vuole la moto per tenere il suo passo. E una moto di grossa cilindrata…”.

Foto: twitter Euro 2024 qualifiers