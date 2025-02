Sacchi: “Leao dovrà darsi una svegliata. Felix? Al Milan può trovare la sua dimensione ideale”

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati, grande focus sul Milan, reduce da una convincente vittoria in Coppa Italia contro la Roma e da un calciomercato invernale importantissimo.

“Mi auguro che i giocatori li abbia scelti l’allenatore, sulla base di valutazioni tecniche e umane. Se è così, allora è stato compiuto un passo importante. Il Milan deve essere protagonista in A, in Champions e in Coppa Italia. Logico che la rosa sia ampia. E in attacco ci sarà maggiore concorrenza, cosa che può fare bene a qualcuno…. Riferimento? Beh, Leao dovrà darsi una svegliata. Non potrà più giocare bene una partita su tre: la continuità è una qualità fondamentale nel repertorio di un campione. In questo caso, se lui non è a posto, c’è pronto un altro a subentrare. Ciò significa, per Conceicao, avere più soluzioni, anche dal punto di vista tattico. Si può giocare con un tandem offensivo, oppure con tre punte, o anche con il 4-4-2 molto offensivo. Io vorrei dire chiaramente che ciò che finora è mancato al Milan è stato lo stile. Quindi toccherà a Conceicao dare uno stile di gioco alla squadra. Impresa tutt’altro che facile, ma credo che lui possa farcela”.

Conclude poi sui nuovi arrivi Gimenez e Joao Felix: “Ho seguito il messicano in Olanda, ma voglio vederlo alle prese con il calcio italiano. I numeri non gli mancano. Joao Felix è una grande promessa finora non mantenuta. Le doti tecniche le ha. Al Milan, in un ambiente che lo fa sentire importante, potrebbe trovare la sua reale dimensione”.

Foto: Wikipedia