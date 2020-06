Sacchi: “L’Atalanta è un fenomeno unico. Mancini? Sta cercando di dare un gioco alla Nazionale”

Ha parlato, in visita all’azienda Lardini di Filottrano, sponsor di Lega Serie B e Coppa Italia, Arrigo Sacchi, che ha speso buone parole verso il CT Roberto Mancini: “Sta facendo un grandissimo lavoro e in una fase in cui ha molte più difficoltà di quelle di qualche tempo fa. – riporta l’ANSA – Mancini sta cercando di dare uno stile di gioco e di fare un calcio propositivo, offensivo, dinamico, emozionante. Ha coraggio. E non è sempliche con Inter, Roma, Milan, Juventus che danno poco spazio agli italiani. L’Atalanta è un fenomeno culturale unico per la mentalità italian. La maniera di pensare di presidente, club, allenatore, ambiente ha prodotto un calcio innovativo, con giocatori che sono stati scelti per questo. Pensano che la squadra valga più del singolo. Ed è il contrario di quanto siamo abituati a pensare in Italia.”

Foto: screenshot Premium Sport