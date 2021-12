Sacchi: “In Europa il Milan ha mostrato diversi limiti. L’eliminazione servirà ai rossoneri per fare un ulteriore passo in avanti”

Sacchi, attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e dell’eliminazione dalla Champions: “Il Milan è il club italiano che nell’ultimo anno ha giocato meglio ma a livello internazionale ha dimostrato diversi limiti. Pioli è intelligente, non si dovrà demoralizzare, ha fatto tanto in questi due anni: da allenatore saggio, non dovrà trovare giustificazioni, ma dovrebbe cercare di rimediare alle mancanze più gravi. Klopp guida il Liverpool da cinque anni: ha sempre migliorato la squadra, così tanto che oggi un gruppo di giovani semisconosciuti ha giocato una gara magnifica anche quando sono usciti Mané e Salah. Molti addetti ai lavori hanno sottolineato gli effetti: ritmo forsennato, velocità impressionante, pressing continuo. Hanno trascurato la causa, senza la quale mai ci può essere l’effetto. Il Milan ce l’ha messa tutta ma è stato travolto dall’uragano Reds. La bocciatura in Champions League dovrebbe servire agli uomini di Stefano Pioli per compiere un ulteriore passo in avanti”.

FOTO: Wikipedia