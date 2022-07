Sacchi: “Il mondiale influenzerà il campionato, Inter favorita”

Arrigo Sacchi ha espresso la sua favorita per la vittoria dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Noi italiani non andiamo d’accordo con le novità, il mondiale sicuramente influenzerà il campionato. L’Inter è attualmente la favorita. I neroazzurri hanno una rosa ampia, tanta esperienza e giocatori di qualità, oltre che avere un potenziale incredibile in attacco. La Juve deve ritrovare lo spirito di gruppo e la volontà di sacrificarsi che nell’ultima stagione si sono un po’ persi. Il Milan deve cercare di essere superiore sul piano del gioco, poiché non ha le individualità delle rivali”.

Foto: Arrigo Sacchi – Marco Van Basten – Milan – sito ufficiale