Sacchi: “Il Milan può colmare il gap con l’Inter grazie al mercato? No, vi spiego perché”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport‘ in riferimento alla possibilità che il club rossonero ricorra al mercato di gennaio per colmare il gap in classifica con l’Inter:

“No, si deve credere di più nelle idee e nelle trame di gioco. È la trama che decide se un film è bello o brutto. Neanche Robert De Niro può migliorare un soggetto scritto male. E poi gli innesti di gennaio, spesso, sono mezzi disastri. Ripeto, si tratta di tornare a ragionare da squadra”. Foto: Wikipedia