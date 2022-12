Sacchi e la commozione per Messi: “E’ il premio che meritava”

Arrigo Sacchi ha ammesso di non essere riuscito a contenere le emozioni quando ha visto Lionel Messi alzare al cielo quel trofeo che bramava da anni. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato cosa ha provato quando Leo Messi ha vinto il Mondiale con la sua Argentina: “Quando ha alzato la coppa al cielo gli occhi mi si sono riempiti di lacrime, ho pensato al percorso di Leo, e all’assenza del trofeo più importante nella sua bacheca. Oora questo Mondiale è il premio per la sua strepitosa carriera. La finale, bellissima, pensavo finisse come una gara di ciclismo dove chi raggiunge i fuggitivi poi va a vincere e invece l’Argentina non si è mai impaurita trionfando ai rigori”.

Foto: Wikipedia