Sacchi contro De Ketelaere: “Entra in campo come un perdente. Confuso e impaurito”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto il punto sulla situazione di Milan e Inter a due giorni dalla sfida in Supercoppa. L’ex allenatore ha parlato anche di Charles De Ketelaere: “Entra in campo quasi come un perdente, sembra confuso e impaurito. Ora sta soffrendo, ricordiamo che gli stranieri hanno sempre bisogno di tempo”.

Foto: Twitter Milan