Sacchi: “Conte, un grande allenatore che deve fare ancora un piccolo salto”

Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Antonio Conte e dell’ottimo lavoro che sta facendo in casa nerazzurra, con lo step europeo che manca al tecnico per diventare un grandissimo.

Queste le sue parole: “Sono convinto che Conte terrà tutto il gruppo concentrato fino in fondo, e dunque questo rischio non dovrebbe esserci. È vero che pochi dei suoi giocatori sono abituati a vincere, quasi nessuno, ma lui sì e dunque sa come si fa. È un grande allenatore che deve fare ancora un piccolo salto: portare più giocatori all’attacco – aggiunge l’ex tecnico alla rosea – È un miglioramento che, soprattutto in funzione Champions League, può risultare determinante. Antonio è un lavoratore eccezionale e appassionato, sono sicuro che stia inseguendo la perfezione. In Europa, faccio un esempio, le squadre non temono di affrontare due attaccanti con due soli difensori. In Italia, invece, abbiamo sempre bisogno di coprirci le spalle: un vizio che deriva dalla tradizione”.

Foto: Twitter Inter