Sacchi confessa: “Non avrei mai preso Ronaldo il Fenomeno. Vi spiego perché”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport svelando un curioso retroscena su Ronaldo il Fenomeno: “dei fuoriclasse allenati nella sua esperienza in rossonero: “Van Basten e Gullit sono stati due attaccanti straordinari, non li avrei cambiati con nessuno. Ronaldo aveva un talento superiore a tutti, ma non lo avrei mai preso. Guardavo prima di tutto l’umanità e gente che avevano una divisione comune. Di Stefano non ha mai visto una partita fino alla fine e diceva: ‘Brutto e noioso, me ne vado’, questo perché non c’era armonia. Gullit mi ha aiutato molto a dare una mentalità vincente alla squadra”.

Foto: Marca