Sacchi: “Conceiçao? Non penso che la società veda futuro con lui, punterei su Sarri o Conte”

Non è sicuramente il momento migliore della stagione per il Milan. Con l’arrivo di Conceiçao la scintilla dei rossoneri sembrava essersi riaccesa, ma adesso si sta lentamente rispegnendo. A parlare di ciò, durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è stato Sacchi. Queste le sue parole: “Questo Milan non è una squadra, lo dico con dispiacere. Sapete quanto io voglia bene a questa società, ma purtroppo non si può sfuggire dall’evidenza. A Bologna c’erano undici giocatori sparpagliati per il campo, senza nulla che li tenesse uniti, senza un gioco, senza un’idea. Conceiçao? Non penso che la società veda futuro con lui, ma questa è la mia impressione. Io da osservatore esterno e da innamorato del Milan segnalo alcune cose. In estate i rossoneri volevano Lopetegui, bocciato dai tifosi, hanno virato su Fonseca, hanno acquistato cinque giocatori stranieri, poi hanno mandato via Fonseca, hanno preso Conceiçao e hanno inaggiato altri cinque giocatori. Il risultato è lo stesso, il Milan non è squadra. Il prossimo anno punterei su un maestro, tipo Sarri o Conte. Mi piace anche Baroni della Lazio e seguo con grande attenzione anche la crescita di Fabregas. L’importante è che venga un allenatore con un chiaro stile di gioco”.

FOTO: X Milan