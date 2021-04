Sacchi: “Complimenti a Conte e all’Inter, scudetto già vinto. Ora bisogna pensare all’Europa”

Arrigo Sacchi ha parlato del sorpasso sul suo Milan della stagione 1989/90 da parte dell’Inter di Antonio Conte. Le 11 vittorie di fila dei nerazzurri hanno superato le 10 dei suoi rossoneri, ecco le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Complimenti all’Inter, e complimenti a Conte: sono un estimatore di Antonio, ma considero questo scudetto già vinto, sto già pensando al futuro. Lui ha le qualità per superare l’esame dell’Europa e del mondo. Sta facendo un capolavoro, ha dato mentalità vincente a una squadra che non vinceva da tanti anni, ha trasmesso valori morali a tutto il gruppo, sul piano tecnico ha portato una copertura difensiva impeccabile, fulminanti ripartenze, una buona organizzazione tra i reparti. Ora serve un salto di qualità, perché ci sono vittorie che vanno sugli almanacchi e vittorie che restano nella memoria della gente. Ecco, Conte può regalare emozioni che restano nella memoria. E’ ancora una via di mezzo tra un allenatore stratega e un allenatore tattico, ma può essere soltanto stratega: ha sensibilità quando allena, sa correggere gli errori, sa dialogare, capisce le situazioni di gioco. Io dico che può entrare nella storia”.