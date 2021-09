Saccheggiata a Roma la tomba di Daniel Guerini. Totti sui social: “Vergognosi!”

Atto orribile a Roma, la tomba del giovane calciatore della Lazio Daniel Guerini, scomparso in un tragico incidente stradale sei mesi fa, è stata saccheggiata. A denunciare il tutto è stata la madre del ragazzo, inoltre sono stati rubati diversi oggetti personali legati alla sua carriera calcistica oltre ai pensieri lasciati in ricordo da amici e parenti. La famiglia ha lanciato un altro appello per recuperare quanto è stato sottratto.

Francesco Totti ha voluto commentare la triste vicenda sui social: “Vergognosi!”, ha scritto l’ex capitano della Roma su Instagram.