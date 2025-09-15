Sabitzer: “In Champions tutti vogliono scrivere la storia. Juventus? Livello altissimo”

15/09/2025 | 19:49:19

Marcel Sabitzer ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro la Juventus: “Si tratta di una strada molto lunga e vogliamo vincere tutti. Noi abbiamo scritto la storia come squadra e nella scorsa stagione abbiamo giocato bene anche in Bundesliga. Il livello della Champions è altissimo ed è una grande sfida per tutti. Sono felice di partecipare. Bellingham? Io vado molto d’accordo e mi trovo bene con Bellingham e giocando così possiamo avere una struttura molto solida. Lui è un grande giocatore”.

FOTO: Sito Borussia