Sabiri su Instagram: “Nessuno credeva in noi. Dio l’ha fatto”

Grazie alla rete di Sabiri che ha permesso al Marocco di affondare il Belgio, la partita della squadra nord africana contro il Belgio di De Bruyne è entrata di diritto nella storia della nazionale marocchina, stesso discorso per la fantastica rete siglata da Sabiri. Il trequartista della Sampdoria sta vivendo una stagione pazzesca, fulcro della trequarti doriana e risorsa straordinaria per il Marocco. Dopo la vittoria ai danni del Belgio di De Bruyne, Sabiri ha festeggiato così sul suo profilo Instagram: “Nessuno credeva in noi. Dio l’ha fatto“.

Foto: Instagram Sabiri