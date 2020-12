Sabiri, che spavento: perde i sensi per una ginocchiata. Ambulanza in campo ad Ascoli

Il trequartista dell’Ascoli Abdelhamid Sabiri è stato protagonista, suo malgrado, di un incidente nel secondo tempo dell’anticipo di Serie B tra Ascoli e Pescara. Un grosso spavento, come avvenuto in Premier League con Raul Jimenez nella gara tra Woverhampton e Arsenal. Poco dopo il quarto d’ora della ripresa, Sabiri ha perso l’equilibrio a seguito di un contatto con l’avversario Nzita ed è franato con la testa sul ginocchio di Bocchetti, ricevendo involontariamente un duro colpo. Tutti i calciatori di Ascoli e Pescara sono corsi verso Sabiri, che ha perso i sensi. Lo staff medico dei marchigiani ha soccorso il giocatore e in campo è entrata anche l’ambulanza. Dopo qualche minuto, Sabiri ha ripreso conoscenza anche se non ricordava quanto successo poco prima. Il calciatore dell’Ascoli non è stato portato via in ambulanza, bensì in barella.

Foto: canali ufficiali Ascoli