Sabiri: “Avrei calciato il rigore anche senza una gamba”

Sabiri sta attraversando un periodo di forma straordinario. Il trequartista del Marocco e della Sampdoria è sicuramente una delle rivelazioni di questa stagione. Ecco le sue dichiarazioni sulla vittoria ai rigori contro la Spagna in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Avrei calciato il calcio di rigore contro la Spagna anche senza una gamba. Nel Marocco ci sono ben 14 giocatori che non sono nati in patria, però ci sentiamo tutti marocchini. Non cambia se nasci all’estero o se nasci in Marocco: sono i valori che ti trasmettono i genitori mediante l’educazione, l’istruzione e il modo di vivere che ti fanno capire a quale cultura appartieni”.

Foto: Instagram Marocco