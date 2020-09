Due giorni fa vi avevamo anticipato la sorpresa Abdelhamid Sabiri per la Salernitana, centrocampista classe 1996 in uscita dal Paderborn. Aggiungendo subito dopo che Sabiri sarebbe andato a Salerno via Lazio (stessa proprietà). Non ci sono state sorprese, Sabiri è già in Italia, pronto per le visite e per la nuova esperienza in Serie B.

Foto: Instagram personale