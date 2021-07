Sabelli nel ritiro del Genoa: un’operazione programmata da gennaio

Stefano Sabelli è arrivato nel ritiro del Genoa. Un’operazione a parametro zero per il terzino destro che, come anticipato il 19 gennaio, aveva firmato per l’Empoli soltanto fino a giugno. Proprio perché per la stagione 2021-2022 aveva preso contatti con il Genoa, come certificato dal suo arrivo nel ritiro per mettersi a disposizione di Ballardini.

E già a settembre scorso c’erano tracce. Ora il Genoa cerca un attaccante, non molla la presa per Lammers ma occhio alle sorprese perché anche uno specialista come Diego Costa – dopo il mancato accordo con il Bologna – vuole capire quanti margini ci siano per giocare in Serie A. Intanto, il Besiktas continua a parlare con l’ex attaccante dell’Atletico Madrid.

Foto: Instagram personale