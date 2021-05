Sabelli-Genoa, sta per essere mantenuta la promessa di gennaio

Stefani Sabelli è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata dell’Empoli, anche se è arrivato lo scorso gennaio ha dimostrato di essere un affidabile interprete di fascia destra. Sabelli ha compiuto 28 anni e nell’ultima sessione di mercato, come anticipato, aveva fatto una scelta precisa: in scadenza di contratto con il Brescia, ha accettato la proposta di Corsi fino a giugno proprio perché aveva preso un impegno con il Genoa a parametro zero. E l’impegno sta per essere mantenuto, Sabelli è pronto a firmare un pluriennale con Preziosi.

Il Genoa è molto attivo sul mercato: com’è noto, sta seguendo due Lovric, il centrocampista Sandi classe 1998 del Lugano (trattativa in stato avanzato) e l’attaccante esterno Kristijan classe 1995, in forza al KNK Gorica, convocato come riserva dalla Croazia per i prossimi Europei.

Foto: Instagram personale