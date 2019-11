Sabatini: “Tuffetto di Lautaro. Conte? Lo rispetto, ma ha delegittimato il nostro gol”

Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter. Queste le sue parole: “Abbiamo perso una partita che non dovevamo e potevamo perdere. A due minuti dalla fine c’era un fallo su Palacio che sarebbe potuto essere sia rigore che non, ma io la punizione dai 16 metri, a due minuti dalla fine, me la prendo lo stesso. Lautaro? Ha acquisito anche la scaltrezza di un veterano. È lui che trattiene la gamba, è un tuffetto se lo vogliamo definire in maniera extra calcistica. Conte mi ha elogiato la squadra, il Bologna, che è stato un avversario leale. Lo rispetto molto, è uno dei miei modelli, ma ha delegittimato il nostro gol parlando di autorete. Ho visto una partita intensa, con tanti contenuti, e noi l’abbiamo persa”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna