Sabatini: “Svanberg al Milan? Non me lo hanno chiesto, ma ci sono altre società su di lui”

Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato a Sky Sport del mercato rossoblù iniziando da Mattias Svanberg, di cui si dica sia stato cercato dal Milan: “Massara non me l’ha mai chiesto, giusto per spiegare la verità. Il Milan non chiesto il giocatore, altri sono molto interessati ma i talenti, o supposti tali del Bologna, non sono sul mercato per volontà del presidente Saputo”.

Foto: Twitter Sampdoria