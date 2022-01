Sabatini sul mercato: “Entro venerdì arriveranno 6-7 giocatori. Fazio? Bisogna trovare l’accordo sulla durata del contratto”

Walter Sabatini, ai microfoni di TuttoSalernitana.com, ha parlato anche del mercato generale dei granata: “Sto trattando 50 giocatori, ne arriveranno 6-7 entro venerdì. Fazio? Verrebbe molto volentieri, è un uomo pieno di orgoglio e che onora gli impegni, bisogna solo trovare una quadra contrattuale sulla durata e non economicamente. Ha dato anche disponibilità di rimanere in serie B, qualora non dovessimo riuscire a salvarci”.

FOTO: Twitter Roma