Sabatini su Karsdorp: “Ha fatto un errore grave. Anche se contrariato, non può sottrarsi alla regole”

Durante l’intervista concessa a Sky Calcio Show, Walter Sabatini ha commentato anche il caso Karsdorp in casa Roma: “Cosa avrei fatto se fosse successo quando c’ero io? Mi sarei trovato in difficoltà, non tanto per il mercato ma per questioni professionali e umane. Karsdorp ha fatto un errore grave a non presentarsi un ritiro, un calciatore deve seguire le regole del gruppo. Sarà un po’ contrariato, ma non ha diritto di sottrarsi alle regole”.

Foto: Karsdorp Twitter