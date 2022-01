Sabatini su Insigne: “Ha sbagliato ad andare in America così giovane”

Walter Sabatini, in un’intervista rilasciata a Il Mattino, ha parlato anche di Lorenzo Insigne: “Il Toronto ha detto che lo ha comprato grazie a Transfermarkt? Penso sia una grossa mancanza di rispetto per il campione che è Lorenzo. Ha sbagliato ad andare lì così giovane. Non capisco: se guadagni 5 che ti serve andare a prendere 8?”.

FOTO: Twitter Italia