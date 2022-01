Sabatini: “Spalletti non potrà mai essere un nemico. Mercato? Con sei-sette acquisti possiamo provare a inseguire la salvezza”

Walter Sabatini, attraverso un’intervista a Il Mattino, ha parlato della Salernitana e della sfida odierna contro il Napoli: “Spalletti è il mio genio che può essere genio fino in fondo solo con me. Capisco i suoi stati d’animo, il suo umore, capisco quando sta arrivando la burrasca dallo sguardo. Lui in campo trova gli angoli dei passaggi, gli appoggi dei piedi, è straordinario. Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Spalletti non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili. Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? È una situazione invivibile. Quanti acquisti? Sei, sette. E possiamo provare a inseguire la salvezza. Anche perché la sentenza del Napoli dello scorso anno dice che le gare con l’Udinese e il Venezia le dovremo giocare”.

