Sabatini: “Se ci fossero italiani bravi, giocherebbero. Basta slogan, gli stranieri hanno più qualità”

Nel corso dell’intervista rilasciata quest’oggi ai microfoni di Repubblica, Walter Sabatini ha toccato anche il tema giovani, che tanto fa discutere all’interno del movimento calcistico italiano: “Basta con questa storia: se ci fossero italiani bravi, giocherebbero! Se l’Udinese che è una società saggia mette in campo 8-9 stranieri non è perché trascura i giovani, ma perché gli stranieri hanno più qualità. Smettiamola con questi slogan. L’Italia non vai ai Mondiali, e mi dispiace, non perché non fa esordire i giovani, ma perché ha giocato male, i titolari hanno sbagliato i rigori e perché la condizione atletica era scarsa“.

Foto: Twitter Salernitana