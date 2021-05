Sabatini: “Saremo costretti a cedere tanti giovani per risanare i conti”

Il coordinatore aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato così ai microfoni di 1 Station Radio del prossimo mercato della squadra felsinea e non solo: “Anche noi del Bologna saremo costretti a cedere dei giocatori giovanissimi molto forti per risanare i conti, purtroppo tutti i bilanci delle squadre, per via della pandemia, sono crollati. Un esempio dei giovani forti che abbiamo al Bologna, è Vignato. Ieri ha illuminato la partita, ho visto delle cose che mi hanno ristorato. Il calcio è anche bellezza, non solo risultati.

Orsolini? Il Napoli, da quando ci sono io, non lo ha mai chiesto”.