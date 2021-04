Sabatini: “Quando presi Iturbe alla Roma ero convinto di fare una cavolata, ma avevo battuto la Juve sul mercato”

Intervistato da Rete Oro, l’ex ds della Roma Walter Sabatini ha parlato di un retroscena di mercato di quando lavorava nella Capitale. Adesso è il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact e Sabatini guarda sempre in giro in cerca di talenti:

Sabatini ha raccontato, in particolare, dell’acquisto di Iturbe dal Verona in giallorosso: “Quando l’ho preso c’era un’euforia popolare perché aveva fatto molto bene al Verona. Ho detto che me lo sentivo che stavo facendo una cavolata. C’era anche un antagonismo con la Juventus, volevo inorgoglire i tifosi della Roma. E’ un errore psichico. Quando poi ha segnato alla Lazio nel derby, in quel momento mi ha ripagato di un’idea di me stesso che era diventata veramente bassa”.

Foto: Twitter Bologna