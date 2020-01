Sabatini: “Mihajlovic è una forza morale per tutto il gruppo”

Walter Sabatini – coordinatore delle aree tecniche del Bologna – ai microfoni di Sky ha parlato della situazione del proprio tecnico Sinisa Mihajlovic e di conseguenza della squadra.

“Una grandissima coesione, una forza morale per tutto il gruppo. Abbiamo avuto uno spirito, quello di Sinisa, a guidare la squadra. Adesso è dovuto tornare qualche giorno in ospedale, ma vedendo il livello dell’allenamento di questa mattina sono tranquillo: è come se ci fosse stato”.

Poi un pensiero su Orsolini.

“Orsolini è lui stesso giovane ed è un traino per tutti gli altri giovani. A Ferrara abbiamo chiuso con due 99 e due 98 in campo: non dobbiamo esaltarci perché per una società come il Bologna deve essere una cosa normale, ma è successo”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna