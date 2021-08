Sabatini: “Meglio Allegri di Guardiola. Ronaldo? Spero che resti in Serie A. E su Spalletti, Sarri e Mou…”

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per dire la sua sulle principali vicende del campionato italiano e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Allegri e Guardiola

“Chi scelgo tra i due? In un’altra epoca cercai di portare Allegri alla Roma. Lui sa che è in debito con me, perché si prese un impegno, poi disatteso. Questo non mi impedisce di scegliere Allegri perché è un pragmatico. Le squadre devono fare i punti, le sconfitte dilaniano, rovinano, avvelenano. Nessun calcio spettacolare, per quanto bello, può permettersi di essere perdente. Dico sì ad Allegri e alla sua concretezza”.

Su Ronaldo

“Speriamo che resti alla Juve. Io voglio che la Serie A ritorni a essere la mecca del calcio come negli anni Ottanta. Oggi un giocatore ci pensa tre volte prima di accettare l’Italia e questo mi offende. Se CR7 se ne va, perdiamo altro fascino”.

Su Spalletti e Osimhen

“Sono molto curioso di vedere all’opera Spalletti. Lui è un genio del calcio e il suo gioco esalta gli attaccanti e l’intera squadra. Osimhen diventerà immarcabile”.

Su Sarri

“Come me si è intossicato con le sigarette. Se avessimo lavorato assieme, una nube di fumo ci avrebbe avvolto. Si è spaccato la schiena nelle categorie inferiori, si è costruito da sé. Ho grande simpatia per lui e il suo gioco”.

Su Mourinho

“Anche la Roma di Mourinho sarà una bella sorpresa, lui è pragmatico e determinato”.

Foto: Twitter Bologna