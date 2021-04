Sabatini: “Invidio alcuni giocatori alla Fiorentina. Vlahovic? Io gli farei un nuovo contratto”

Intervistato da Lady Radio, il dirigente del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato della Fiorentina, prossimo avversario dei felsinei: “La Fiorentina ha un potenziale ragguardevole e mi pare ora stia facendo bene, ha dei giocatori che invidio fortemente. Non vi dico chi, ma sono tanti. Parlare di Castrovilli e Vlahovic è quasi scontato e obbligatorio, non importa essere direttori sportivi ma osservatori del calcio. Noi siamo una squadra forte a nostra volta, ma quando abbiamo gli undici titolari. Quando abbiamo avuto assenze rilevanti, come sarà domenica, diventiamo normali e mi dispiace perché vorremmo giocarcela nel pieno delle possibilità e non sarà così. Alla Fiorentina, comunque, consiglio di fare il nuovo contratto a Vlahovic, mi piace tanto per personalità e carattere. Scavino sui rigori, vince i duelli: spero la Fiorentina riesca a sistemarlo”.

Foto: Twitter Bologna