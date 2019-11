Sabatini: “Ibrahimovic? Prenderà una decisione entro fine dicembre”

Nelle scorse ore vi abbiamo fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic (leggi qui), oggi le nuove parole di Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, a margine dell’evento Social Football Summit 2019: “Nessuna squadra può essere apposto in attacco per non prendere Ibrahimovic. Ma ho sempre detto, è un rapporto interpersonale tra lui e Sinisa. La società non ha fatto nulla: si è messa alla finestra e farà se dovrà fare. È un rapporto esclusivo tra due esseri umani. Ibra ha detto che prenderà tempo e deciderà entro fine dicembre, anche per un discorso in ottica ritiro. Vedremo cosa succederà, ma è un rapporto tra Ibra e Sinisa”.

Foto: Twitter ufficiale Los Angeles Galaxy