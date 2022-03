Sabatini: “Fatti errori di valutazione sul mercato. E’ colpa mia”

Walter Sabatini, ds della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il pareggio interno contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Questa Salernitana non riesce a vincere ed è una mia responsabilità mia. Sono venuto ad autodenunciarmi. Ho fatto un errore di valutazione in fase di mercato quando ho pensato che tanti giocatori inattivi da tanto tempo potessero ritrovare la condizione velocemente. Perotti, però, per quello che ha fatto vedere oggi può ancora giocare ad alti livelli”.

Foto: Twitter Bologna