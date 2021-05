Sabatini: “Faremo un paio di innesti in difesa e in attacco, ma non smantelleremo la squadra”

Il dirigente del Bologna, Walter Sabatini, ha parlato a Radio Nettuno Bologna Uno sul futuro della squadra emiliana: “Mihajlovic è chimicamente ambizioso, ma lo siamo anche noi, lo è tutta la società. Il Bologna è ambizioso ed è altamente rappresentato dal punto di vista della dignità e qualità professionale. Mihajlovic è il nostro allenatore, lo stimiamo enormemente e gli vogliamo anche bene. Lui ha fatto un lavoro straordinario. Nessuno di noi vuole smantellare la squadra. Chi vorrebbe macchiare un quadro di Caravaggio? Il Bologna ci somiglia e nessuno vuole macchiare quest’organico fatto da un mix di giovani e giocatori esperti di qualità. Faremo 1 o 2 cessioni considerando che non è facile vendere giocatori a 25/30 mln come anni fa. La squadra sarà esattamente così com’è con una o 2 integrazioni, una in attacco e una in difesa. Per il resto la squadra rimarrà com’è. Cerchiamo profili che diano struttura alla squadra che abbiamo le capacità di poter indirizzare la partita. Mi permetto di dire che questa è una società che sa quello che fa. Non ci sarà una cessione di calciatori consistente, ripeto: faremo 1 o 2 cessioni massimo”.

Su Palacio: “Lui ha fatto tanti anni a Bologna e anno dopo anno ha trovato il modo per rimanere. Noi abbiamo negli occhi il Palacio di domenica scorsa e viene da dire che deve rimanere. Poi però vedremo, vedremo chi sarà la prima punta del Bologna e il futuro della squadra. Nessuno vuole mettere Palacio nelle condizioni di non giocare”.

Foto: Twitter Bologna