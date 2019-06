Sabatini e quell’annuncio indiretto in conferenza su Tomiyasu

Walter Sabatini si è presentato quest’oggi a Bologna, nel corso di una conferenza stampa organizzata al centro sportivo Niccolò Galli. Tanti i temi affrontati dal nuovo coordinatore dell’area tecnica del club rossoblù, che ha anche avuto modo di rilasciare alcune importanti dichiarazioni a proposito del mercato dei felsinei. “Pulgar ha segnato in Copa America, no? Chi lo marcava? Il nostro, Tomiyasu? Ah, non possiamo annunciarlo?”, ha dichiarato Sabatini rivolgendosi a Fenucci. Un annuncio indiretto, quello del nuovo dirigente del Bologna, a proposito del classe ’98 Takehiro Tomiyasu, prestante difensore centrale del Sint-Truden, che potrebbe pertanto presto approdare alla corte del tecnico Sinisa Mihajlovic…

Foto: twitter ufficiale Bologna