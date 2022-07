Sabatini: “Dybala avrà un impatto devastante. Sarà il crack della stagione”

La scorsa stagione è stato l’uomo che ha contribuito alla salvezza della Salernitana. In passato è stato il vero uomo mercato della Roma, Walter Sabatini ha commentato l’arrivo di Dybala a Roma.

Queste le sue parole. “L’acquisto di Dybala è un colpo magistrale, si vede la determinazione di Mourinho di costruire qualcosa di importante, e Paulo è l’ultimo vero 10 rimasto in Italia. Infiammerà l’Olimpico, è uno che risolve le partite nei momenti topici. La vittoria della Conference League ha dato entusiasmo, e ora l’arrivo di un campione come Dybala avrà un effetto devastante, in positivo: sarà il vero crack della prossima stagione”.

Foto: Sito Roma