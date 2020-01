Sabatini conferma: “Barrow e Ibanez in arrivo dall’Atalanta”

Walter Sabatini, direttore generale del Bologna, ha parlato a margine di un evento benefico confermando quanto vi abbiamo riferito nei giorni scorsi in merito agli arrivi di Barrow e Ibanez: “Quella di Barrow è un’operazione economicamente remunerativa, idem per quanto riguarda Ibanez. Abbiano l’accordo con l’Atalanta e in queste ore definiremo quello con gli agenti. Loro però sono integrazioni non veri e propri rinforzi perché questo Bologna è già molto forte così e non vogliamo caricare due classe ‘98 di troppe responsabilità visto che avranno anche bisogno di qualche mese di ambientamento”.

Foto: Bologna Twitter