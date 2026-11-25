Sabah-Barcellona, le formazioni ufficiali
25/11/2026 | 17:38:19
Il Barcellona, orfano di Lamine Yamal, rimasto a casa a scopo precauzionale, fa visita al Sabah, club azero. Calcio d’inizio alle 18:45.
SABAH (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Erivaldo Almeida, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina, Du Queiroz, Nwachukwu; Aliyev.. All. Dambrauskas
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, De Jong, Gerard Martin, Balde; Pedri, Gavi; Adeyemi, Fermin, Gordon; Gabriel Jesus. All. Hansi Flick
Foto: Instagram Pedri