Sergio Ramos: “Non penso al ritiro, ho voglia di continuare e calciare i rigori”

Sergio Ramos, dopo aver annullato la conferenza stampa con la Spagna, ha parlato sui social della Nazionale del suo momento e del futuro con le Furie Rosse: “Lasciare la Nazionele? Finché il fisico mantiene e, soprattutto, la mia testa io resto. Ho ancora molta gioia di voler continuare a venire, indossando la mia maglia, e rappresentare il mio Paese. Finché rimarrà intatto, continuerò. Mio nonno mi ha detto di non smettere di mettere il mattone quotidiano. Questa è una questione di costanza e perseveranza. Il prossimo rigore? Lo tirerò, ovviamente, altrimenti non sarei più me stesso. Tutto è uno stato d’animo, di fiducia. Quando arriverà il momento, lascerò il rigore a un compagno di squadra. Rischiamo di essere in Final Four e quale modo migliore che dipendere da noi stessi. È un’opportunità unica per mostrare ciò che vogliamo ottenere e dove vogliamo andare. Superare un record con la mia Nazionale e una leggenda come Buffon è molto gratificante dopo tanti anni, tanta fatica, tanto sacrificio.”

1⃣7⃣7⃣ partidos y los que están por llegar. ⭐️ El capitán de la @SeFutbol, @SergioRamos, habla de su récord de internacionalidades, la "final" de mañana ante Alemania y cómo daba sus primeras patadas a un balón contemplando su Sevilla natal.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/NVDvhaKOv5 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 16, 2020

