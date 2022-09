Ryanair ironizza su Juventus-Salernitana: “I nostri aerei sono più affidabili del VAR”

Non sembrano placarsi le polemiche che hanno portato all’annullamento del gol del vantaggio della Juventus nella partita di ieri sera contro la Salernitana. Infatti, le immagini mostrate dal VAR all’arbitro Marcenaro, non rivelavano la posizione di Candreva, vicino alla bandierina, che teneva Bonucci in gioco.

Ad ironizzare sull’argomento ci ha pensato oggi la compagnia aerea Ryanair che su Twitter ha commentato così l’accaduto: “I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR”.

Foto: Logo Juventus