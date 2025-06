Russo alla vigilia di Boca-Benfica: “Partita chiave, Bayern e Benfica top team”

16/06/2025 | 10:53:34

Miguel Ángel Russo, allenatore del Boca Juniors, ha parlato alla vigilia della sfida decisiva contro il Benfica, sottolineando quanto questa partita rappresenti un crocevia fondamentale per le ambizioni del club argentino.“Le nostre possibilità di avanzare nel torneo passano da sfide difficili contro squadre di livello europeo come Bayern Monaco e Benfica — ha detto Russo — Sono formazioni di altissimo spessore, contro cui dobbiamo mettere in campo tutta la nostra determinazione.” L’ex tecnico ha poi voluto rimarcare l’importanza del sostegno del pubblico argentino presente a Miami, elemento che secondo lui potrà fare la differenza in un match così delicato.

Sul fronte infortuni, Russo ha aggiornato sulle condizioni di Edinson Cavani, alle prese con un recupero lento ma costante.“Lo stiamo monitorando quotidianamente, il suo stato di forma sarà valutato giorno per giorno. Speriamo di poterlo avere a disposizione al più presto.”

Foto: Twitter uff Boca