Russia, Mostovoy positivo al Covid. Al suo posto convocato Evgenyev

Nuovo caso di Covid-19 in questo Europeo. La Russia ha comunicato che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al Coronavirus, si tratta di Andrey Mostovoy dello Zenit San Pietroburgo. Il calciatore è stato sostituita dal difensore della Dinamo Mosca Roman Evgenyev che era presente nella lista di riserva. L’esordio per la Russia è previsto per questo sabato, alle ore 21.00, contro il Belgio.

⚡️ Евгеньев вместо Мостового В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева. — Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2021

FOTO: Twitter Zenit