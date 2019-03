Russia, maxi squalifica per Pogrebnyak: ecco il motivo

Maxi squalifica per Pavel Pogrebnyak. L’attaccante dell’Ural, ex Zenit San Pietroburgo, nelle scorse settimane si era schierato contro le naturalizzazioni dei brasiliani in nazionale definendo ‘ridicolo’ avere giocatori neri nella nazionale russa. La Federazione calcistica della Russia ha preso la sua decisione, squalificando il giocatore fino a fine stagione. Questo il comunicato ufficiale: “E’ stata applicata una sanzione a Pogrebnyak sotto forma di una multa di 250 mila rubli e una squalifica fino alla fine della stagione 2018-2019. Pavel ha il diritto di appellarsi alla commissione competente entro tre giorni. Dopo tre giorni, la decisione ha effetto. Lui stesso non ha espresso il desiderio di fare appello”.

