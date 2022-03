Russia, la Federazione valuta di lasciare l’UEFA per la confederazione asiatica

La Federazione russa starebbe valutando di lasciare l’ UEFA chiedendo l’affiliazione alla AFC (Asian Football Confederation). Lo riporta The Sun che evidenzia come la questione potrebbe essere sollevata nel Congresso FIFA che avverrà giovedì 31 marzo a Doha. I boicottaggi subiti da parte di 11 nazionali, che si sono rifiutate di affrontare la Russia, potrebbero portare pertanto la Federazione a chiedere di essere affiliata alla confederazione asiatica, ripercorrendo quanto fatto, in senso opposto da Israele, paese geograficamente asiatico ma che compete con le squadre europee a seguito del boicottaggio degli stati arabi.

Foto: Logo fed. Russia