Russia, il peruviano Jefferson Farfan positivo al Coronavirus

Nella serata di ieri, l’emittente russa Match TV aveva rilanciato l’indiscrezione secondo cui Jefferon Farfan, attaccante peruviano del Lokomitv Mosca, sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Poco dopo, è arrivata la conferma del club: “Sì, Farfan è risultato positivo. Quando riprenderanno gli allenamenti, agiremo in conformità con i requisiti delle autorità competenti “, ha affermato Nikolai Meshcheryakov, presidente del club. Il calciatore ha rassicurato tutti su Instagram, dicendo di stare bene, non avere sintomi e di essere stato messo in quarantena preventiva.

Foto: Alchetron