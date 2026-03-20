Runjaic: “Zaniolo sperava nella convocazione in Nazionale. Obiettivo? 50 punti”

20/03/2026 | 23:21:19

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Mi sono congratulato a fine partita con De Rossi, perché ha totalmente cambiato il gioco e lo spirito del Genoa. L’abbiamo sentito oggi, specialmente nella prima metà. Siamo stati anche fortunati, è vero, ma abbiamo saputo soffrire. Abbiamo lottato tutti insieme, siamo stati uniti e abbiamo segnato due gol, esattamente quelli che non hanno fatto loro”.

Sulla non convocazione di Zaniolo in Nazionale: “Già essere pre-convocato è stato un passo importante, forse si aspettava di andare al playoff e c’è rimasto professionalmente male. Abbiamo parlato e lui deve continuare a lavorare. La cosa importante è che l’Italia vada al Mondiale, lui nel frattempo continuerà a lavorare. Zaniolo è un ragazzo molto sensibile e noi crediamo molto in lui. Sono cose che possono succedere”.

Sulla squalifica di Davis nella prossima partita: “Ci aspettavamo la sua squalifica, abbiamo tempo per lavorare su altre soluzioni offensive. Contro il Como sarà una partita diversa”.

Sull’obiettivo: “Ragioniamo partita dopo partita. Sono ancora tanti gli obiettivi per il finale di stagione: non avere infortuni, raggiungere 50 punti, far crescere i giovani… In generale vogliamo migliorare la classifica della scorsa stagione. Dobbiamo migliorare, c’è il tempo per sperimentare qualcosa di nuovo”.

Foto: sito Udinese