Runjaic: “Vogliamo fare una bella partita davanti ai nostri tifosi. Zaniolo non ci potrà essere, non escludo che parta titolare Gueye”

16/05/2026 | 16:39:58

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Le voci secondo cui abbiamo poche motivazioni per impegnarci? Non mi soffermo sulle voci, vogliamo fare una bella partita davanti ai nostri tifosi, cercando di vincere sapendo che la Cremonese ha bisogno di punti. Sappiamo che sarà una partita intensa, tirata, non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi. Vogliamo altri punti e vogliamo festeggiare davanti ai nostri tifosi. Gueye al posto di Zaniolo? Non mi sbilancio sulla formazione nemmeno questa volta, c’è ancora la rifinitura. Non escludo che parta titolare Gueye, come noto Zaniolo non ci potrà essere ed è un peccato. Questo però dà la possibilità ad altri di trovare spazio. Può partire titolare anche Davis, stiamo pensando a diverse soluzioni”.

Foto: Instagram Udinese